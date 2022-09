Bassetti: “Io ministro della Salute? Se qualcuno me lo chiede valuto”

ROMA – “Non ho mai detto che voglio fare il ministro della Salute, sono contento del lavoro che faccio e voglio continuare a farlo. Poi se qualcuno me lo chiederà vedremo e deciderò, al momento non mi ha chiamato nessuno. Se qualcuno me lo chiederà vedrò, non posso dire ora si o no”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora‘, Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova.

Il collega Andrea Crisanti ha detto che Bassetti sarebbe un buon ministro. “Lo ringrazio – replica l’infettivologo – con lui a volte abbiamo avuto idee diverse ma ho sempre rispettato il suo lavoro. Gli auguro di essere eletto”. Chi potrebbe essere il prossimo ministro della Salute? “Spero e mi auguro che sia un tecnico che possa partire subito nel modo giusto – termina Bassetti – chiunque sarà prossimo premier sceglierà benissimo”.

