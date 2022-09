+Europa chiude la campagna elettorale su un bus itinerante per Roma

ROMA – Chiusura itinerante della campagna elettorale per +Europa, che a bordo di un bus “Double Decker” stile inglese attraversa le vie di Roma per poi concludere il suo viaggio con una conferenza stampa in viale delle Belle Arti davanti alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea.

LE TAPPE DEL BUS

Il bus, che vedrà a bordo Emma Bonino, Benedetto Della Vedova, Riccardo Magi, dirigenti e attivisti del partito, partirà alle ore 15.30 da Piazza della Repubblica. Farà tappa a Castro Pretorio, davanti la biblioteca Nazionale dove ci sarà un incontro con la comunità ucraina in Italia che manifesta davanti l’ambasciata russa.

CONFERENZA STAMPA CON BONINO, MAGI, DELLA VEDOVA

L’appuntamento con i giornalisti è alle 17.30 in via delle Belle Arti, ultima tappa del bus, dove Emma Bonino, Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi terranno una conferenza stampa.

“NOI CON GLI UCRAIANI, REFERENDUM PUTIN ATTO DI GUERRA”

“L’escalation che sta provocando Putin è di una violenza inaudita, ovviamente non si può parlare di referendum e di autodeterminazione con le fosse comuni, con l’occupazione militare e le deportazioni. E’ una cosa gravissima, probabilmente perché Putin non riesce a tenere i territori con l’occupazione attuale”. Lo ha detto a UnoMattina il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. “E’ evidente che questo è un atto di guerra. Le chiavi della pace le ha Putin, ma questo ulteriore salto di qualità è pericolossisimo ed è inaccettabile per gli ucraini che stavano riconquistando i territori occupati e invasi, dando alla popolazione la possibilità di sentirsi libera. +Europa è al fianco degli ucraini”, ha concluso Della Vedova.

