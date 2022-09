In Basilicata la bolletta del gas costerà meno

POTENZA – La bolletta del gas per i cittadini lucani sarà meno cara. La giunta regionale della Basilicata ha approvato il disciplinare di attuazione della legge 28 approvata il 23 agosto scorso sulle “misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica e il ripopolamento del territorio lucano”, che prevede un contributo mensile per la spesa del gas nell’anno termico 2022-2023.

IL DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il documento stabilisce criteri e modalità per la concessione del beneficio relativo alla componente energia del prezzo del gas alle utenze domestiche dei cittadini residenti in Basilicata, “diretto a sostenere l’adozione da parte dei cittadini stessi di misure e comportamenti diretti al risparmio del consumo di gas ed all’efficientamento energetico”. Il contributo riguarda solo la prima abitazione e si applica anche alle nuove utenze.

I BENEFICIARI DOVRANNO CONSEGUIRE UN RISPARMIO DI CONSUMO NON INFERIORE AL 15%

Come da obblighi europei, i beneficiari sono tenuti inoltre a conseguire, entro il successivo anno termico 2023-2024, un risparmio del consumo di gas non inferiore al 15% rispetto ai consumi effettuati nell’anno termico 2021-2022, ovvero proporzionato al periodo effettivo di attivazione dell’utenza nell’anno precedente. Nei casi di attivazione di nuove utenze residenziali per uso domestico e per le quali non si disponga del dato relativo al consumo effettuato nell’anno precedente, l’obiettivo del risparmio non inferiore al 15% dovrà essere conseguito nell’anno immediatamente successivo. La Regione Basilicata per la gestione del beneficio di cui al presente disciplinare si avvale della società partecipata Api-Bas S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE, VITO BARDI: “STIAMO COSTRUENDO IL FUTURO DELLA BASILICATA”

“Dopo decenni di errori, stiamo costruendo il futuro della Basilicata. Chiusa la partita del gas gratis a tutti i lucani, la nostra attenzione si sposterà su acqua ed energia elettrica. Il mio unico interesse si chiama Basilicata”. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, commentando gli ultimi provvedimenti approvati dalla giunta regionale.

“RISPARMIO SUPERERÀ IL 50% IN BOLLETTA”

“Nella prossima bolletta – ha spiegato il governatore lucano – ci sarà il contributo mensile gas Regione Basilicata a copertura totale della voce spesa per il gas naturale, con un risparmio che supererà il 50% del totale della bolletta. Abbiamo anche approvato le linee guida per i non metanizzati, che potranno avere un contributo fino a 10mila euro per dotarsi di impianti da energie rinnovabili“. Bardi ha poi ringraziato tutti i tecnici della Regione, gli amministratori unici di Apibas, Sel e Sviluppo Basilicata “per questo lavoro enorme che abbiamo fatto in vista dell’inizio del nuovo anno termico, che partirà il primo ottobre”.

