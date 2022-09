VIDEO| ‘Prisma’, il cast: “Raccontiamo con verità la fluidità dei giovani”

ROMA – Una storia di formazione. Un ritratto di una generazione alla ricerca dell’identità e di un posto nel mondo. Una serie pronta a conquistare il pubblico per il suo essere vera e cruda. Sullo sfondo Latina tra le luci al neon che ricorda la pluripremiata serie ‘Euphoria’. ‘Prisma’, però, non ha l’ambizione di essere come quelle serie americane che si vedono sullo schermo. Prisma è Prisma, è nostra, è italiana ma anche universale. La serie Original di Prime Video in 8 episodi (disponibile da oggi) conquista senza faticare molto. La scrittura è vera, sincera, limpida ma anche cruda e drammatica. Parole che scorrono con le immagini che sentono il bisogno di raccontare la formazione di una generazione alle prese con il chiedersi ‘chi sono?’, ‘cosa sogno?’, ‘chi voglio essere?’. Giovani che non vogliono rinchiudersi nelle etichette perché troppo strette per contenere la loro viva, straripante e complessa fluidità emotiva. Il merito va a Ludovico Bessegato e ad Alice Urciuolo, che hanno già conquistato il pubblico con Skam Italia. Ma anche al protagonista Mattia Carrano. Il giovane attore debutta sullo schermo interpretando i gemelli Marco Andrea, così uguali e così diversi. Una prova non semplice per Mattia che supera brillantemente. Merito anche al resto del cast: ogni interprete ha saputo essere la nota perfetta di questa incantevole sinfonia piena di colori che si chiama ‘Prisma’.

La serie è stata presentata in anteprima mondiale alla 75esima edizione del Locarno Film Festival ed è interpretata da Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni.

