Covid, 3.377 nuovi casi e 67 morti. Tasso di positività all’1%

ROMA – I nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia sono 3.377, su un totale di 330.275 tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività scende di un punto rispetto a ieri: oggi è all’1%. I decessi sono invece 67. Per quanto riguarda i ricoveri, diminuiscono i posti letto occupati sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari: nel primo caso, sono sette in meno, nel saldo tra uscite e ingressi, per un totale di 516 pazienti ricoverati; nel secondo caso, il dato cala di 45 posti letto, per un totale di 3.937 ricoverati. Lo rende noto il bollettino odierno della Protezione civile.