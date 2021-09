È morto l’ex calciatore azzurro Romano Fogli, bandiera del Bologna

(Foto Figc)

ROMA – È morto a 83 anni l’ex calciatore e allenatore Romano Fogli. Bandiera del Bologna, con cui ha giocato tra il 1958 e il 1968 vincendo uno scudetto nel 1964, Fogli era un centrocampista che abbinava corsa e tecnica. Nel suo palmares ci sono anche una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale, vinte con il Milan nel 1969. In carriera aveva vestito 13 volte la maglia della Nazionale, partecipando al Mondiale 1966. Dopo aver lasciato il calcio giocato, aveva intrapreso la carriera di allenatore, vincendo un campionato di Serie C con la Reggiana e riuscendo anche a guidare per alcune giornate il suo Bologna.

IL RICORDO DI GRAVINA: “È STATO UN GRANDE PROTAGONISTA”

In una nota, la Figc e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Fogli. “È stato un grande protagonista del calcio italiano – dichiara il presidente federale – lo ricorderemo come azzurro per sempre“.