M5s e Lega, nel Governo torna l’asse ‘gialloverde’: “No a nuove tasse”

ROMA – “Sicuramente questo non è il momento per prevedere nuove tasse per i cittadini. E’ un momento di rimbalzo, e bisogna accompagnare questo rimbalzo perché diventi crescita, attraverso una riforma fiscale che non vada toccare le tasche dei cittadini”. E’ un sostanziale allineamento al ‘no nuove tasse’ espresso dal leader della Lega il pensiero del ministro all’Agricoltura, Stefano Patuanelli, oggi a Trieste in appoggio alla campagna a sindaco della pentastellata Alessandra Ricchetti.

“E’ giusto ridistribuire le imposte in un modo più equo- aggiunge Patuanelli-, ma è anche necessario non incrementare l’entità delle tasse che i cittadini pagano”.

LEGGI ANCHE: L’europarlamentare Donato lascia la Lega: “Sottomessi a Draghi”