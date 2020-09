Zaia ‘rassicura’ Salvini: “Non ho ambizioni nazionali, governerò per 5 anni”

VENEZIA – “Con Salvini ci siamo messaggiati, si e’ congratulato“. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che secondo le proiezioni sara’ riconfermato con un percentuale che superera’ il 70%, con un divario notevole tra la Lista Zaia, attorno al 50%, e la lista Lega, attorno al 15%. Il distacco, tuttavia, non crea imbarazzi all’interno della Lega, assicura Zaia.

“È la quinta volta che facciamo la lista civica, non nasce in contrapposizione con qualcun altro. Il candidato presenta sempre lista civica, non ci vedo nulla di strano”, spiega Zaia. Di conseguenza “per me assolutamente” non cambia nulla all’interno del partito.

“Non ho ambizioni nazionali ne’ partitiche a me la vita ha assegnato questo compito, quello di amministrare”, prosegue il presidente del Veneto. Quindi “tranquillizzo tutti, avremo cinque anni di ottima amministrazione e porteremo avanti ancora progetti innovativi per questa Regione… E a chi vuole fare opposizione dico: tirate un sospiro di sollievo che tra cinque anni non ci saro’ piu’“.