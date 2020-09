Regionali, Giorgia Meloni esulta: “Cresciamo in tutta Italia”

ANCONA – “Sono molto contenta dei risultati di Fratelli d’Italia, anche se e’ un po’ presto per una valutazione complessiva”. Giorgia Meloni, ad Ancona per festeggiare la vittoria del centrodestra alle Regionali nelle Marche, analizza l’andamento delle urne sottolineando che “se i i dati non dovessero essere smentiti potremmo dire con grande orgoglio che Fdi e’ l’unico partito che cresce su tutto il territorio nazionale. Con incrementi anche molto significativi”.

Merito di una campagna elettorale, prosegue, in cui “abbiamo combattuto per vincere in tutti i territori, sono fiera del lavoro che abbiamo fatto. In alcun casi- sottolinea- abbiamo combattuto a mani nude contro veri e propri carrarmati“.

Dai “ministri del governo che andavano in giro per le regioni a spiegare ai cittadini che i soldi del recovery fund sarebbero arrivati esclusivamente se si fosse votato per loro”, alla Puglia “con i precari stabilizzati a tre giorni del voto con tanto di bacio dell’anello al presidente uscente. Sono metodi con cui non vogliamo competere”, conclude.