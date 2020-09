A Bologna aquiloni in volo per Zaki: sabato maratona artistica

Nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, i laboratori si rivolgono a piccoli gruppi suddivisi in tre diverse fasce orarie (9.30-11.30 e 13.30). Alle 15.30, la maratona inizierà a spostarsi ‘fisicamente’ per le vie della città: da piazza Rossini partirà la lettura comunitaria de ‘Il bacio della donna ragno’, con arrivo a Villa Aldini. Alle 17.30 invece, sempre da piazza Rossini partirà la seconda passeggiata verso Villa Aldini e questa volta le parole saranno sostituite da musica e poesie. Infine, la giornata artistica dedicata a Zaki si concluderà sul colle dell’Osservanza alle 17.30, con ‘Il volo degli aquiloni per Patrick‘.

“Ci piacerebbe che questa Maratona per Patrick Zaki non fosse solo di Cantieri Meticci, ma di cittadini, cittadine, nuovi arrivati, residenti storici, istituzioni che si stringono attorno a Patrick e al desiderio che torni a casa”, scrivono gli organizzatori della maratona artistica per Zaki. Anche se tutti i laboratori sono liberi e gratuiti, per partecipare alla maratona è necessario iscriversi al Google Form dedicato. L’evento è finanziato dai fondi Pon Metro destinati al Comune di Bologna.