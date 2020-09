Referendum, Zingaretti soddisfatto: “Ora avanti con le riforme”

ROMA – Nicola Zingaretti si dice soddisfatto del risultato al referendum. “E’ confermata la validita’ della scelta del Pd. Ora avanti con le riforme. Rappresenteremo anche molte delle preoccupazioni di chi ha votato No reputando insoddisfacente solo il taglio dei parlamentari”, aggiunge a quanto si apprende Zingaretti.

LEGGI ANCHE: Referendum: il sì al 66,7%, no al 33,3%. Exit poll regionali, partita aperta in Puglia e Toscana

VERINI: DA PD CONTRIBUTO DECISIVO PER VITTORIA SÌ

“Il Partito democratico ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria del si’ al referendum, dando un contributo importante per un si’ riformista che e’ tutto il contrario di un si’ populista”. Lo ha detto l’esponente dem Walter Verini dalla sede del partito a Roma, commentando la sempre piu’ probabile vittoria del si’ al referendum. “Dentro a questa vittoria- ha aggiunto Verini– ci sono anche ragioni e perplessita’ per il no che noi assumiamo per avviare una serie di riforme e far si’ che il Parlamento ne esca rafforzato”.