Elezioni, anche i comuni al voto: da Arezzo a Venezia, ecco gli exit poll delle principali città

MILANO – Sono circa mille i comuni al voto in questa tornata elettorale. Lo scrutinio partirà nella mattina di martedì. Ecco gli exit poll relativi alle principali città al voto.

AREZZO. EXIT POLL RAI: GHINELLI AVANTI COL 46,5-50%

Alessandro Ghinelli del centrodestra e’ avanti nelle comunali ad Arezzo col 46,5-50,5%. E’ quanto emerge dal primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai. Segue Luciano Ralli del centrosinistra col 33-37%, poi Marco Donati (Scelgo Arezzo) col 7-9% e Michele Menchetti (M5S) col 2,5-4,5%.

BOLZANO. EXIT POLL RAI: ZANIN AL 33-37%, CARAMASCHI AL 29-33%

Roberto Zanin del centrodestra e’ avanti nelle comunali di Bolzano col 33-37%. E’ quanto emerge dal primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai. Segue Renzo Caramschi (centrosinistra) col 29-33%, poi Luis Walcher (SVP) col 10,5-14,5% e Angelo Gennaccaro (Io sto con Bolzano) al 4,5-6,5%.

CROTONE. EXIT POLL OPINIO ITALIA PER RAI: VOCE AL 39-43%, MANICA AL 31-35%

Nelle Comunali di Crotone, gli exit poll di Opinio Italia relativi all’80 per cento del campione, attestano Vincenzo Voce al 39,0 – 43,0, Antonio Manica al 31,0 – 35,0, Danilo Arcuri al 15,0 – 19,0, Andrea Correggia al 8,0 – 10,0.

MANTOVA. EXIT POLL RAI: PALAZZI (PD) VERSO RICONFERMA

Mattia Palazzi (centrosinistra), sindaco uscente di Mantova, va verso la riconferma. Secondo i primi exit poll di Opinio per la Rai infatti, le preferenze per il candidato del Partito Democratico si aggirerebbero tra il 62 e il 66%. Stefano Rossi del centrodestra sarebbe invece fermo tra il 25 e il 29%. Gloria Costani e la sua lista civica sostenuta dal Movimento 5 Stelle, non andrebbero oltre il 6%. Non superano lo sbarramento tutti gli altri candidati. Tra i vari outsider l’unico che nella forbice piu’ alta si avvicina al 3% e’ Michele Annaloro. La sua lista ‘Grande Mantova’ e’ data tra lo 0,5 e il 2,5%.

REGGIO CALABRIA. EXIT POLL OPINIO-RAI: TESTA A TESTA TRA FALCOMATA’ E MINICUCI

Gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai attestano per le comunali di Reggio Calabria un testa a testa tra Antonino Minicuci del centrodestra e Giuseppe Falcomata’ ciascuno al 31,0 – 35,0%. Segue Angela Marciano’ con il 10,0 – 14,0 e Saverio Pazzano con una percentuale tra il 5,0 e il 7,0. Altri candidati si dividono il 14,0 – 18,0%.

TRENTO. EXIT POLL RAI: IANESELLI AVANTI COL 51-55%

Franco Ianeselli per il centrosinistra e’ avanti nelle comunali di Trento col 51-55%. E’ quanto emerge dal primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai. Segue Andrea Merler (centrodestra) con 30-34%, poi Carmen Martini (M5S) con 3,5-5,5%, poi Marcello Carli (Udc) 3-5%.

VENEZIA. EXIT POLL RAI: BRUGNARO AVANTI AL 49,5-53,5%

Nelle comunali a Venezia Luigi Brugnaro e’ avanti col 49,5%-53,5%. E’ quanto emerge dal primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai. Pier Paolo Baretta segue al 29,5-33,5%, poi Marco Gasparetti 3,5-5,5% e Sara Visman 2,5-4,5%. Altri 8-10%.