Fotografa la scheda in cabina elettorale, denunciato a Potenza

POTENZA – Un uomo di 47 anni residente ad Avigliano, in provincia di Potenza, è stato denunciato nella serata di ieri dalla polizia in quanto sorpreso a fotografare con il proprio cellulare la scheda elettorale in cabina. L’episodio è avvenuto nell’istituto scolastico Leonardo Da Vinci.

L’uomo aveva già espresso la sua preferenza per il candidato sindaco e consigliere. Per lo stesso motivo due uomini sono stati denunciati a Matera, sempre nella giornata di ieri, dove pure sono in corso le elezioni amministrative.