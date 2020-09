VIDEO | “Tutti possiamo essere super eroi contro il virus”, l’Ausl di Modena realizza un corto

BOLOGNA – Tutti possono essere super-eroi contro il Coronavirus. Tutti noi, ovvero, possiamo diventare “ordinary heroes”, eroi che nel proprio quotidiano mettono in atto le misure di prevenzione e protezione per arginare il contagio da covid-19. È questo il messaggio delle tre aziende sanitarie modenesi hanno voluto racchiudere in un breve video, intitolato appunto “Ordinary heroes“, che è stato fatto circolare in occasione del FestivalFilosfia2020, dove è stato proiettato prima di ogni incontro.

Azienda Usl, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Ospedale di Sassuolo Spa a Modena, Carpi e Sassuolo lanciano una campagna informativa incentrata sulle misure che i cittadini devono continuare ad attuare per proteggere se stessi e gli altri, ricordando i comportamenti responsabili con un breve corto, dove un papà per ricordare alla figlia le regole anti-Covid (igiene delle mani, distanziamento, mascherina) si trasforma in un super-eroe e combatte il virus.

Il corto “Ordinary heroes”, oltre ad essere utilizzato per il FestivalFilosofia, sarà diffuso sui canali social delle Aziende sanitarie e attraverso la rete scolastica provinciale, per ricordare ai più giovani le misure anti-covid.