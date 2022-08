A Cuba il primo caso di vaiolo delle scimmie: è un italiano e rischia la vita

ROMA – Cuba ha confermato il suo primo caso di vaiolo delle scimmie. Il ministero della Salute pubblica del Paese ha scritto sul suo sito: “Riportiamo il primo caso di Monkeypox nel Paese. Si tratta di un turista di sesso maschile di nazionalità italiana, arrivato a Cuba il 15 agosto di quest’anno. Durante il suo soggiorno in una casa in affitto ha visitato diversi luoghi nelle province occidentali del Paese”.

Il 17 agosto scorso l’uomo “ha iniziato a presentare dei sintomi generali e il 18 agosto si è recato ai servizi sanitari per farsi visitare. La sintomatologia è poi peggiorata“, sviluppando anche lesioni cutanee, “per cui ha richiesto il trasferimento urgente in ricovero e cure intensive. È poi entrato in arresto cardiaco ma è guarito”.

Il paziente ora è “in condizioni critiche, la sua vita è in pericolo. Al momento si stanno studiando le possibili cause che potrebbero aver condizionato la gravità della sua situazione clinica”, conclude il ministero della Salute pubblica.

