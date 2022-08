In Austria Bagnaia vince davanti a Quartararo

(Crediti Foto Philip Platzer / Red Bull Content Pool)

ROMA – Francesco Bagnaia vince il Gran Premio d’Austria in MotoGp. Il pilota della Ducati precede sul traguardo il campione del mondo e leader della classifica, Fabio Quartararo, e l’altra Desmosedici di Jack Miller. Per il torinese una gara condotta in comando fin dal primo giro.

Fuori a sorpresa dopo cinque giri Enea Bastianini: il poleman va dritto nella ghiaia ed è costretto a rientrare ai box. Dalle prime ipotesi sembrerebbe un problema a un cerchione per un colpo su un cordolo. Quarto Luca Marini. In Austria quattro le Ducati nei primi cinque posti, considerando anche i piazzamenti di Marini e Johann Zarco. Sempre più buio profondo per la Honda, che non piazza alcun pilota nella top ten. Il prossimo appuntamento sarà il 4 settembre a Misano.

LA RINCORSA DI PECCO SU QUARTARARO

Sullo Spielberg si consuma così un altro pezzetto della rimonta in chiave Mondiale di Bagnaia su Quartararo. Con la vittoria di oggi, la terza consecutiva in stagione e la quinta totale, il pilota della Ducati riesce a recuperare cinque punti al campione del mondo: il francese della Yamaha fa cifra tonda e sale a quota 200 punti in vetta alla classifica, più 44 su Pecco. In seconda posizione Aleix Espargaró (sesto al traguardo) a -32.

LA GIOIA DI BAGNAIA: “NON VEDO L’ORA CHE ARRIVI MISANO”

“È stata una gara lunghissima, sono davvero contento: ho fatto tanti errori nella prima parte della stagione e quindi era ora di fare scelte più ragionate“. Così Francesco ‘Pecco’ Bagnaia dopo la vittoria nel circuito di Spielberg in Austria, riferendosi alla strategia di gara e alla scelta degli pneumatici. “Negli ultimi giri ho cercato di mantenere la calma nonostante i problemi all’anteriore: avevamo deciso per una gomma soft ma sul finale di gara non si è rivelata la scelta migliore. Ora c’è Misano (il 4 settembre, ndr) e non vedo l’ora”, conclude il ducatista.

QUARTARARO: “SEMPRE AL LIMITE, DIFFICILE CORRERE COSÌ”

“È una delle mie migliori gare in assoluto ma ho spinto sempre al limite e ho rischiato di cadere un paio di volte. È difficile correre così. Sono partito molto bene ma i primi giri non sono andati come speravo… Meno male però per la rimonta”. Così Fabio Quartararo, secondo oggi nel Gran Premio d’Austria in MotoGp.

LA CLASSIFICA PILOTI DELLA MOTOGP

Questa la classifica piloti del Mondiale in MotoGp:

1 – Quartararo (Yamaha) – 200

2 – A. Espargarò (Aprilia) – 168

3 – Bagnaia (Ducati) – 156

4 – Zarco (Ducati) – 125

5 – Miller (Ducati) – 123

6 – Bastianini (Ducati) – 118

7 – B. Binder (KTM) – 107

8 – Rins (Suzuki) – 92

9 – Martin (Ducati) – 87

10 – Oliveira (KTM) – 85

11 – Vinales (Aprilia) – 85

12 – Mir (Suzuki) – 77

13 – Marini (Ducati) – 69

14 – Bezzecchi (Ducati) – 68

15 – M. Marquez (Honda) – 60

16 – Nakagami (Honda) – 45

17 – P. Espargarò (Honda) – 42

18 – A. Marquez (Honda) – 29

19 – Morbidelli (Yamaha) – 26

20 – Di Giannantonio (Ducati) – 23

21 – Dovizioso (Yamaha) – 11

22 – D. Binder (Yamaha) – 10

23 – Gardner (KTM) – 9

24 – Fernandez (KTM) – 5

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI DELLA MOTOGP

Questa la classifica Costruttori del Mondiale in MotoGp:

1 – Ducati – 296

2 – Yamaha – 200

3 – Aprilia – 185

4 – KTM – 140

5 – Suzuki – 118

6 – Honda – 90

