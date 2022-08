(Foto da Twitter)

ROMA – Esplosione nei pressi di Mosca: un’auto su cui viaggiava Darya Dugin, figlia del politologo Aleksandr, è andata a fuoco nei pressi della località di Bolshiye Vyazemy e la donna, 30 anni, è morta. Il leader del movimento ‘Russian Horizon’ Andrey Krasnov, conoscente di Darya, ha dichiarato all’agenzia Tass: “L’automobile che è esplosa appartiene al padre Aleksandr. La figlia, che conoscevo personalmente, guida un’altra auto ma oggi aveva preso la sua macchina, mentre il padre era andato su un altro veicolo”.

Alexander Dugin at the site near Moscow where his daughter Darya was killed tonight in a car bombing.pic.twitter.com/4lTYDMTR9s