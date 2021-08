Turismo, Garavaglia: “Stagione molto positiva, e il prossimo inverno si torna a sciare”

ROMA – “La stagione sta andando bene e fiere e congressi sono ripartiti. I numeri non li darò ma sarà un’estate molto buona, vicina al 2019, se non oltre in alcune realtà. Insomma una stagione molto molto positiva. Ma stiamo guardando già all’inverno, per consentire una stagione serena e tranquilla, senza scossoni”. Così Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, al Meeting di Rimini.

“Il prossimo futuro è organizzare in serenità la stagione invernale. Ci sono tutte le condizioni. Finalmente si torna a sciare“, dice ancora Garavaglia.

“Storicamente- aggiunge il ministro- il turismo vale il 14% del Pil, ma può arrivare al 20%. Non è follia. Abbiamo grandi potenzialità. Ma servono alcune cose: ad esempio un piano generale per l’enogastronomia. E poi dobbiamo puntare ad avere 60 Its come la Spagna. Con un minimo di organizzazione possiamo guadagnare quote di mercato”.