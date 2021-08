Calcio, è ufficiale: il Milan acquista Florenzi

ROMA – Alessandro Florenzi è un nuovo giocatore del Milan. Il laterale della Nazionale, infatti, è passato in prestito al club rossonero, che ha anche il diritto di opzione per l’acquisto definitivo.

“AC Milan- si legge in una nota- è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive di Alessandro Florenzi dalla AS Roma. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2022 e indosserà la maglia numero 25″. Neo Campione d’Europa, continua il comunicato, “Florenzi ha all’attivo 18 gare e 5 reti con l’Italia U21 e 45 presenze e 2 gol con la Nazionale maggiore”.

“Tutta l’AS Roma desidera augurare ad Alessandro le migliori fortune per questa nuova avventura”. Così il club giallorosso saluta l’ex capitano Alessandro Florenzi.