Droga, scoperta maxi piantagione di marijuana nel palermitano

PALERMO – Una estesa piantagione con oltre 260 piante di canapa indiana è stata scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo, insieme con i colleghi del reparto Aeronavale, nelle campagne di Carini. La coltivazione è stata individuata grazie a una ricognizione aerea in una zona boscosa e impervia, circondata da una fitta vegetazione.

Al termine del ciclo produttivo le piante avrebbero consentito di immettere nelle piazze di spaccio oltre 120 chili di marijuana, con introiti superiori ai 350mila euro. Scoperti e sequestrati anche numerosi flaconi di fertilizzante utilizzato per accelerare la crescita delle piante. Le fiamme gialle hanno poi denunciato un 42enne, A.M., perché responsabile del terreno risultato da anni in stato di abbandono.