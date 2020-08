Regionali Campania, Ciarambino (M5s) prima a presentare la candidatura a presidente

NAPOLI – Valeria Ciarambino e’ la prima a presentare all’ufficio elettorale del tribunale di Napoli la candidatura a presidente della Regione Campania. Il Movimento 5 Stelle ha presentato anche la lista per Napoli. Da questa mattina alle 8 sono state presentate complessivamente sei liste per le elezioni del 20 e 21 settembre. Oltre a quella dei 5 Stelle, sono state depositate in corte d’Appello a Napoli anche le liste di Potere al Popolo e di PsI, Per – le persone e la comunita’, Piu’ Campania in Europa e Democratici e Progressisti, tutte a sostegno del presidente della Regione uscente Vincenzo De Luca