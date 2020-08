Navalnyj, i medici russi ritrattano: “No tracce di veleno”. Stallo sul trasferimento in Germania

ROMA – I medici dell’ospedale siberiano dove e’ ricoverato Aleksej Navalnyj negano di aver trovato tracce di veleno nell’uomo, contraddicendo cio’ che avevano sostenuto solo un’ora prima: lo ha riferito oggi la portavoce dell’oppositore Kira Jarmysh, con un messaggio su Twitter.



“Cosa gli e’ accaduto?” ha chiesto infine la responsabile, in riferimento al comportamento dei dottori.



Jarmysh aveva denunciato in precedenza il mancato via libera da parte russa al trasferimento di Navalnyj in Germania, a bordo dell’aereo di una ong atterrato stamane nella citta’ di Omsk dove l’oppositore e’ ricoverato da ieri. Il volo e’ stato organizzato da Cinema for Peace Foundation, fondata dall’attivista e regista Jaka Bizilj.