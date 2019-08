Migranti, l’appello della Ocean Viking: “Il clima a bordo è sempre più teso”

ROMA – “Dopo 12 giorni in mare, il clima a bordo della Ocean Viking è sempre più teso”. E’ quanto fa sapere in un video Luca Pigozzi, medico di MSF a bordo della nave. “Le persone stanno perdendo la cognizione del tempo, è difficile per loro capire cosa sta accadendo e faticano perfino ad identificare gli orari per mangiare o per pregare- ha spiegato- Ribadiamo con urgenza la nostra richiesta di un porto sicuro perché queste persone possano toccare terra al più presto. Nel frattempo avrete visto che la rotta della nave ha segnato oggi un messaggio di umanità”.