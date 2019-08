Zingaretti: “No ad ammucchiate, sì a governo di legislatura all’insegna della discontinuità”

ROMA – “Io non credo affatto che la soluzione possa essere quella di governi di transizione che caricandosi il peso enorme di manovre economiche riportino il paese al voto”. Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti parlando alla direzione del Partito. “Il problema piu’ grave – sottolinea Zingaretti- non e’ l’esercizio provvisorio, uno o due mesi non farebbero scattare le clausole”.

LEGGI ANCHE

ZINGARETTI: DISPONIBILITA’ A VERIFICARE LA MAGGIORANZA, MA NO AMMUCCHIATE

“Tocca a noi muoverci e provare a indicare una strada. Di fronte alla situazione drammatica del paese abbiamo il dovere come forza democratica di dare disponibilita’ e verificare se esiste la possibilita’ di dare vita a una maggioranza parlamentare nuova, forte, di discontinuita’ e di larga base parlamentare che convinca le persone delle nostre ragioni. La nostra proposta deve essere chiara, lineare trasparente per evitare a tutti coloro che tenteranno questo esperimento l’accusa di trasformismo. Nessuna confusa ammucchiata”.

ZINGARETTI: DEVE ESSERE IL MIGLIORE GOVERNO POSSIBILE, ALTRIMENTI IL VOTO

“Sviluppo e lotta alle disuguaglianze sociali devono essere”, dice Nicola Zingaretti alla direzione del Pd, i pilastri del nuovo possibile governo che deve essere “di legislatura”, fondarsi sulla “necessaria discontinuita’ e di ampia base parlamentare. Se sara’ cosi’ noi- dice il segretario Pd- dovremmo assumerci la responsabilita’ di un governo di svolta in questa legislatura. Deve essere il migliore governo possibile. In caso contrario nessun accordicchio temporaggiatore, la strada maestra sara’ il voto. Per costruire una strada della speranza”.

TOTALE DISINTERESSE PERSONALE, NON ACCETTERO’ SOSPETTI

“Sento su di me il peso della sfida ma guidero’ questo processo nel totale disinteresse personale. C’e’ la storia di una vita a dimostrarlo. Non alimentero’ sospetti, ma non accettero’ che si alimentino sospetti sul mio operato. Perche’ questo si’ sarebbe la fine di tutto”

ZINGARETTI: NO A MANOVRE DI PALAZZO, COSTRUIAMO OPERAZIONE POLITICA

“Salvini ha esagerato. Alla fine lui stesso e’ entrato in una contraddizione insanabile ritenendo di poter disporre senza limiti della fiducia popolare. Ma questo e’ un paese dove milioni di persone conoscono la parola ‘dignita’”. “Dobbiamo chiamare a raccolta – aggiunge- tutte le nostre forze e gia’ nelle prossime ore nelle feste dell’Unita’ arrivare fino a una mobilitazione nazionale, occorre una forte iniziativa popolare del Pd”, dice il segretario dem. “Un governo ha senso se ha l’ambizione di aprire una fase nuova”, dice Zingaretti a proposito dei prossimi sviluppi. “Non siamo quelli pronti a manovre di palazzo, vogliamo provare a costruire una nuova operazione politica”.