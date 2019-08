Governo, oggi iniziano le consultazioni. M5s: “Uniti intorno a Di Maio”

ROMA – Dopo le dimissioni di Giuseppe Conte ieri in Senato, ora la palla passa al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi alle 16.00 avranno inizio le consultazioni. Intanto il M5s si dichiara “unito e compatto intorno al capo politico Luigi Di Maio. Siamo un monolite. E adesso siamo concentrati sulle consultazioni”. Così in una nota Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato. “Il M5s si affiderà alla volontà del presidente Sergio Mattarella che segnerà la strada da seguire dopo che Matteo Salvini ha aperto un’assurda crisi di governo in pieno agosto”.

IL CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI

– ore 16 la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati

– ore 16.45 il presidente della Camera Roberto Fico

– ore 17.30 il gruppo parlamentare “per le Autonomie (svp-patt,uv)” del Senato

– ore 18.00 il gruppo parlamentare Misto del Senato

– ore 18.30 il gruppo parlamentare Misto della Camera

– Il presidente emerito della Repubblica, senatore Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, verrà sentito telefonicamente

– ore 19.00 il gruppo parlamentare “liberi e uguali” della Camera.

IL CALENDARIO DI DOMANI

– ore 10.00: gruppi parlamentari Fdi

– ore 11.00: gruppi parlamentari Pd

– ore 12.00: gruppi parlamentari Forza Italia

– ore 16.00: gruppi parlamentari della Lega

– ore 17.00: gruppi parlamentari M5s.