Venezia 80, ‘Challengers’ di Guadagnino non apre più la Mostra

ROMA – L’attesissimo ‘Challengers’ di Luca Guadagnino con Zendaya – nei panni di un ex prodigio del tennis diventata allenatrice – non apre più l’80esima Mostra del Cinema di Venezia (30 agosto -9 settembre). Rinviato al 2024.

Il film è stato ritirato a causa di complicazioni promozionali provocate dallo sciopero degli attori e delle attrici. La mobilitazione SAG-AFTRA vieta ai membri del sindacato degli attori di svolgere attività promozionale. Quindi, Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist non sarebbero potuti sbarcare al Lido di Venezia per la premiere del film.

VENEZIA 80, APRE ‘COMANDANTE’ CON FAVINO

Ad aprire Venezia 80 sarà in anteprima mondiale ‘Comandante’ di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino. Il film in Concorso racconta del comandante Salvatore Todaro che, salvò 26 naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare.

VENEZIA 80, IL DIRETTORE BARBERA: “INEQUIVOCABILMENTE CONTEMPORANEO”

‘Comandante’ è “inequivocabilmente contemporaneo”, ha detto Alberto Barbera, direttore della Mostra. Il film è “la vera storia del comandante Salvatore Todaro, che ha salvato la vita dei marinai nemici sopravvissuti all’affondamento della loro nave mercantile, mettendo in pericolo la sicurezza del suo sottomarino e dei suoi uomini. È un potente appello alla necessità di mettere i valori dell’etica e della solidarietà umana prima della brutale logica del protocollo militare”, ha concluso Barbera.