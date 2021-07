Attivisti forzano le transenne in piazza del Plebiscito a Napoli: “”Il G20 balla sul Titanic. Jatevenne”

NAPOLI – Più di 50 attivisti hanno simbolicamente forzato a Napoli la zona rossa oltrepassando le transenne poste in piazza del Plebiscito riuscendo così a posizionare lo striscione “il G20 balla sul Titanic. Salviamo il pianeta, jatevenne”. I movimenti ambientalisti dicono “no” alla presenza dei capi di stato a Napoli in una terra “martoriata dall’inquinamento” ambientale e al modello “del sistema capitalistico portato avanti dal G20”.



Gli attivisti rivendicano l’esigenza di un altro mondo possibile. E a dimostrarlo, sostengono, è la partecipata giornata che si è svolta nella sede dell’università Federico II in via Marina tra confronti con le delegazioni e gli storici attivisti ambientalisti internazionali.