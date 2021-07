Cartabia: “Con la riforma della giustizia processi per mafia e terrorismo non andranno in fumo”

ROMA – La ministra della giustizia Marta Cartabia, intervenuta alla Camera nel corso del question time, risponde a distanza all’allarme lanciato dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e dal procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho sui rischi per la sicurezza nazionale dovuti all’improcedibilità prevista dalla riforma della giustizia approvata dal Consiglio dei Ministri. “Spesso si è detto in questi giorni: i procedimenti di mafia e terrorismo andranno in fumo. Non è così, perché i procedimenti che sono puniti con l’ergastolo, e spesso lo sono quelli per mafia, non sono soggetti ai termini dell’improcedibilità. E per i reati più gravi si prevede, in ogni caso, una possibilità di proroga”.

Dopo la pioggia di emendamenti presentati alla Camera al testo sulla giustizia, 1.356 in tutto di cui 916 del Movimento 5 Stelle, la Guardasigilli ricorda l’importanza dell’approvazione della riforma anche in ottica Pnrr e sottolinea che “prevede un ingresso graduale, c’è una norma transitoria, per consentire agli uffici che sono in maggiore difficoltà di attrezzarsi, di adeguarsi e di sfruttare l’occasione degli investimenti e anche della digitalizzazione per poter essere al passo con i tempi”. E prova a rassicurare i contrari e gli indecisi: “Il Governo è consapevole di quello che fa ed è il primo a non volere ciò che voi paventate ma che nessuno vuole che accada in questo Paese. Vogliamo affrontare il tema della durata dei processi, che è gravissimo”.