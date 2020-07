Campania by night, con Scabec il Balletto del San Carlo approda al Castello di Baia

NAPOLI – “Riconvertire questo spazio museale in un luogo di eventi contemporanei e’ uno dei nostri obiettivi. Quella che e’ iniziata e’ una rassegna che ci accompagnera’ per altre tre data al Castello e altrettante alle Terme di Baia“. Cosi’ alla Dire Fabio Pagano, direttore del parco archeologico dei Campi Flegrei, in occasione de ‘Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi messo in scena dal Balletto del Teatro di San Carlo al Castello di Baia nell’ambito di Campania by night, la rassegna di eventi culturali e di spettacoli in siti suggestivi, parchi archeologici, piazze storiche e palazzi, promossa e organizzata dalla Scabec, con circa 70 eventi in oltre 20 siti, su tutto il territorio regionale. “Il castello, con il museo archeologico dei Campi Flegrei, rappresenta – sottolinea il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione – una gemma della Campania e del Sud Italia. La piazza d’Armi deve diventare sempre piu’ della citta’ ed e’ da qui che deve partire il vero rilancio del territorio”. A Ste’phane Lissner, sovrintendente e direttore del Teatro San Carlo di Napoli, e’ piaciuto molto “il posto, ma anche il rapporto tra il palcoscenico e il pubblico”.