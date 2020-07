BARI – A Molfetta (Bari) le donne incinte o con figli da 0 a 12 mesi di eta’ a partire da oggi potranno richiedere il pass chiamato ‘mamma smart’ per parcheggiare la loro auto sulle strisce blu senza pagare la sosta. È quanto deciso dall’assessore comunale con delega alle Citta’ sane, Ottavio Balducci.

“Negli anni scorsi, anche a Molfetta, erano stati istituiti i parcheggi rosa ma non essendo contemplati dal codice della strada non hanno sortito un grosso successo tra gli automobilisti. Oggi, il parcheggio gratuito sulle strisce blu per le neo mamme e le donne in attesa diventa un diritto, basta munirsi del pass”, spiega.

Le richieste per ottenere il pass potranno essere presentate, a partire da oggi, all’ufficio Pass del comando di polizia locale. Alla richiesta dovranno essere allegati copia del certificato medico rilasciato dal ginecologo che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto oppure autocertificazione che attesti di essere madre di un bimbo da 0 a 12 mesi di eta’, della carta di circolazione di massimo due auto e della patente di guida. Il pass potra’ essere usato esclusivamente dalle donne in gravidanza o con bimbi da zero a dodici mesi e sara’ valido nel caso in cui la mamma sia conducente o passeggero.