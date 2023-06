Putin: “Pronti a dispiegare i missili nucleari Sarmat”

ROMA – La Russia è pronta “in un prossimo futuro” a dispiegare i “Sarmat”, missili balistici intercontinentali in grado di portare dieci o più testate nucleari: lo ha detto il presidente Vladimir Putin, in un discorso ai nuovi diplomati delle accademie militari. Delle parole del capo di Stato, pronunciate durante una cerimonia nella sala di San Giorgio, al Cremlino, hanno riferito Tass e altre agenzie di stampa moscovite. Secondo Putin, a tutela della propria sicurezza e della stabilità globale la Russia deve puntare sulla predisposizione della “triade nucleare”, con forze di terra, aeree e di mare. Questa settimana Mosca ha chiesto una riunione al Consiglio di sicurezza, che dovrebbe essere convocata per il 29 giugno, per discutere dei rischi rappresentati dalle nuove forniture di armi all’Ucraina da parte dei Paesi della Nato. L’Unione Europea ha comunicato di recente di essere pronta ad aiuti finanziari a Kiev per un valore di 50 miliardi di euro.

