I portici di San Luca a Bologna si illuminano grazie a Cesare Cremonini

ROMA – Non smette di incantare lo straordinario appuntamento che Cesare Cremonini ha fortemente voluto per rendere omaggio alla sua città. Anche ieri sera, martedì 20 giugno, i portici di San Luca si sono illuminati per la seconda volta, dalle 22 fino alle 05:00 del mattino, richiamando migliaia di persone.

Grazie ad un progetto del cantautore, con il sostegno del Comune di Bologna e di Intesa Sanpaolo, dal 19 giugno (alle 22) fino al 25 giugno, in occasione della chiusura della prima edizione del Bologna Portici Festival – Heritage Meets Creativity (in programma dal 13 al 18 giugno 2023), per la prima volta i portici dall’Arco del Meloncello fino alla Basilica di San Luca sono illuminati dalle luci del suo palco in un incredibile spettacolo di luci e musica.

Il Comune di Bologna, visto lo straordinario afflusso di persone che ha affollato ieri il percorso lungo i portici, ha deciso di chiudere l’accesso alle macchine di via San Luca (residenti e persone disabili escluse).

In un messaggio postato da Cremonini, l’invito rivolto a tutti è stato: “Questo progetto artistico illuminotecnico realizzato per Bologna sta ricevendo un’enorme attenzione, ma soprattutto sta promuovendo in un modo nuovo e come non era mai accaduto prima la meraviglia dei nostri portici Patrimonio Unesco. Un risultato straordinario in previsione di un weekend in cui si prevede l’arrivo di tantissime persone anche da fuori Bologna, invito chiunque abbia voglia di godersi il percorso a muoversi senza automobile. Siamo la città dei portici, dell’ospitalità, del camminare, delle bici e del (saper) vivere”.