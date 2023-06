VIDEO | Buon compleanno Nino D’Angelo: l’artista compie 66 anni

ROMA – Nino D’Angelo, grande interprete della canzone napoletana che ha fatto innamorare intere generazioni con la sua musica, compie 66 anni. L’artista partenopeo oggi ha pubblicato sul suo profilo instagram un video in cui, mentre guida l’automobile, intona le note del brano ‘Stasera’. E tra i suoi follower c’è chi scrive “Perché un super artista non ha l’autista!”, o chi ne approfitta per dirgli “Auguri Maestro, grazie per le poesie che ci hai regalato in questi anni”.

