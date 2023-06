Oroscopo del 21 Gennaio

SOLE IN CANCRO, SOLSTIZIO D’ESTATE, ENERGIE GIUGNO-LUGLIO: LA FREQUENZA DELL’AMORE

Cari Amici, siete pronti a vibrare sulla frequenza più elevate di tutte? Si tratta di quella dell’Amore. Eh si, la restante parte di Giugno e il Cielo di Luglio raccontano d’Amore.

Quali sono i transiti che ci sintonizzano su tale frequenza?

-L’ingresso del Sole nel Segno del Cancro con contestuale Solstizio d’Estate (21 giugno-22 luglio;)

-Il ciclo Lunare sull’Asse Cancro-Capricorno, che tratterò in seguito con articoli dedicati;

-Venere e Marte in Leone;

-Plutone, Saturno, Nettuno retrogradi.

Mamma mia, quante cose di cui parlare! Per la prima volta ho difficoltà a scrivere perché è un Cielo talmente carico di Amore e Guarigione karmica che ho timore di non riuscire a esprimerne con chiarezza il valore.

Analizziamo prima di tutte le sollecitazioni energetiche che riceveremo dall’ingresso del Sole in Cancro (sperando di non essere troppo di parte perché trattasi del mio Sole di nascita!).

Il Cancro da il via alla stagione estiva (Solstizio d’Estate). Si tratta quindi di un Segno Cardinale ossia dotato di spirito di iniziativa. Il Solstizio d’Estate rappresenta il momento in cui il Sole raggiunge l’apice della sua manifestazione. E’ una energia che combatte ombre e oscurità e ci invita quindi a illuminare la nostra vita attraverso gli affetti, rappresentati appunto dal Segno del Cancro.

I tratti principali dell’energia cancerina sono: femminilità, tenerezza, dolcezza, intensità emozionale e sentimentale, nutrimento, attaccamento alle radici, tenacia, caparbietà, empatia, sensitività, creatività. E’ il primo dei segni di Acqua e precede lo Scorpione e i Pesci. Lo Scorpione tende a perdersi negli abissi delle emozioni; i Pesci hanno una capacità sensitiva, emotiva, emozionale anche più forte del Cancro, tuttavia tendono a nasconderla dentro di loro, a manifestarla con sé stessi, chiusa nei loro mondi emotivi, inaccessibili se non a pochi, ed è un vero peccato. Il punto di forza del Cancro è la capacità di comunicare, manifestare emozioni e sentimenti che gli consentono di raggiungere alte vette di comunicazione empatica. Il Cancro sente ed ha una necessità quasi vitale di comunicare al mondo ciò che sente. Lo fa sempre in modo poetico e romantico perché questa è la sua natura di Essere governato dalla Luna che insieme a Nettuno (governatore dei Pesci) rappresenta i talenti artistici e la creatività che scaturiscono dalla sensibilità e sensitività psichica. Il Cancro rappesenta la Grande Madre. Abbiamo analizzato il lato oscuro dell’Archetipo nell’articolo dedicato all’ingresso di Marte nel Segno. Oggi mi vorrei soffermare sull’Archetipo del Cancro evoluto perché è la spinta da cavalcare nel contesto energetico del cielo giugno-luglio.

Il Cancro evoluto ha imparato a gestire l’empatia come un dono, non ne è schiacciato ma ha appreso l’arte di proteggersi dalla sua sconfinata capacità di sentire e percepire. La utilizza prima di tutto per amare sé stesso, diventare genitore di sé stesso, perché solo quando amiamo noi stessi in modo sano ed equilibrato possiamo amare l’Altro e raggiungere lo Scopo Divino. Mi viene in mente l’Archetipo dei Tarocchi “Gli Amanti”.

Come possiamo sintonizzarci su frequenze di Amore sano? Utilizzando il contestuale binomio Venere –Marte in Leone che rappresentano la fusione tra Maschile e Femminile. Se il Cancro rappresenta l’Amore e la capacità di comunicarlo ( e per amore intendo l’Amore in tutte le sue forme), l’Archetipo del Leone evoluto rappresenta il sentimento non più basato sull’Ego ma sul vero Sé. Perché tante relazioni non durano? Perché molte coppie non vibrano alla stessa frequenza, perché molti legami sono basati sull’Ego e non sul Vero Sé. Quando due Sé si incontrano parliamo di due individui liberi di mente e di cuore che si riconoscono nella loro autenticità e decidono di percorrere un pezzo di vita insieme (può essere 1 mese, come 20 anni, non importa) per realizzare uno Scopo.

In quali circostanze è possibile che si manifesti tutto questo? Sarà l’Universo che attraverso Plutone, Saturno e Nettuno retrogradi attingerà dalle nostre vite precedenti e metterà in modo naturale sul nostro cammino tutte quelle Anime con le quali, sotto varie forme, saremo chiamati a dare il nostro contributo al Bene Comune, vibrando alla stessa frequenza che sarà tanto più alta in proporzione agli sforzi compiuti fino ad ora per la nostra crescita personale. A livello individuale sarà occasione di sanare irrisolti karmici e se abbiamo lavorato bene si tratterà senza dubbio di riscuotere crediti karmici. In ogni caso è una energia di amorevole guarigione. Mi fermo qui perché sono energie e concetti talmente profondi che bisogna solo attendere la “Chiamata” (mi viene in mente l’Archetipo dei Tarocchi “Il Giudizio”) e viverli. Ecco, Amanti e Giudizio può essere la rappresentazione di questo Cielo.

L’Universo quindi ci parla d’Amore. E visto che “Come in Alto così in Basso” se volessimo ringraziarlo e parlare noi d’Amore al Cielo cosa potremmo utilizzare? Lascio la parola a Rostand, autore di “Cirano di Bergerac” , che molto bene esprime il talento e la modalità del Cancro di parlare d’Amore.

“Rossana: La lettera d’amore, che in me ho scritto e corretto

cento volte fino a quando tutto fosse perfetto, e che mettendo l’anima e il foglio insieme accanto, basterebbe in un attimo ricopiarla soltanto.

Son nelle vostre mani, il foglio è la mia voce, l’inchiostro è il mio sangue, la lettera è la foce. Giuro che in tutto il mio corpo corre la febbre,

giuro che innanzi a voi grida il mio cuor trafitto, e se i baci potessero inviarsi per iscritto li leggereste con le vostre labbra ebbre. Lontan da questo mondo cupo, plebeo, bugiardo, esisterà un paese per cuori di riguardo. Lontan da questo mondo amaro e senza amore esisterà un paese per l’altro nostro cuore”.

Edmond Rostand (1868-1918) – Cirano de Bergerac, Atto II.

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Chi proprio non sopporta più una persona potrebbe averla già mandata a quel paese, ma solo a fronte di una nuova conoscenza, conviene guardarsi attorno, frequentare di più se sei single.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Non ti senti in perfetta forma; cerca di dimenticare un’offesa ricevuta da pochi giorni, una persona nell’ambito del lavoro sta cercando di bloccare le tue idee. L’amore è un po’ conflittuale e nel tuo cuore c’è confusione, alcune coppie sono in crisi per questo!

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno I contrasti si possono evitare. Non agire di fretta.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Il tuo cuore è più tranquillo rispetto a qualche tempo fa. Sei pronto a fare grandi scelte, ad iniziare nuovi percorsi, ma ogni giorno devi faticare per ottenere ciò che vuoi.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Questo è un periodo di novità di lavoro ma un po’ teso per quanto riguarda i sentimenti: ci sono delle piccole polemiche da sanare o qualche dubbio da risolvere. Il consiglio è di non essere superficiale nelle scelte e di riflettere prima di agire.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Torna la buona volontà di fare, riemergere. Desiderio fisico.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Abbi fiducia in te stesso e lascia la timidezza. Un amore “spento” può riaccendersi di colpo…

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Se in questo periodo stai valutando nuove opportunità per i prossimi mesi non sbagli. E’ una giornata che pone qualche limite solo dal punto di vista fisico, attenzione nei legami con Gemelli e Sagittario.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre E’ nel lavoro che non senti di avere i giusti riferimenti, potresti sentirti attaccato dall’esterno o comunque non valutato per le tue reali capacità. In amore ci sono alcuni dubbi.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Buon recupero generale. L’amore si risveglia e proprio questa giornata può essere molto interessante.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Situazione fluida, possibilità di imbattersi in qualcuno che ti sarà utile nel lavoro e che anche in amore potrà darti delle sicurezze, è un periodo di scelte importanti.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Prendi le distanze da chi vuole farti arrabbiare. Qualcuno sfoga l’agitazione sul partner, altri pensano ad un tradimento.