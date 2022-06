‘La pagella della mamma, l’amore di una madre’, alla Dire incontro con l’autrice Cristiana Rossi

ROMA – ‘La pagella della mamma, l’amore di una madre’ è il libro di Cristiana Rossi che racconta la lunga battaglia giudiziaria affrontata e vinta per l’affidamento di sua figlia. Un calvario vissuto, come accade a molte mamme, dopo avere denunciato il padre della bambina per violenza e stalking. Alla Dire, che ha dedicato ai casi come quello di Cristiana Rossi uno speciale d’inchiesta, nella sede di Roma in corso d’Italia 38a, giovedì 23 giugno alle ore 17 se ne parla in un incontro che sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook della testata e su DireTv (tv.dire.it), con l’autrice e ‘mamma coraggio’, oggi anche presidente dell’associazione So.Germa, e con il pubblico ministero Silvia Pirro.

Interverranno l’europarlamentare Anna Cinzia Bonfrisco; Barbara Del Bello, criminologa e pedagogista clinica; Pamela Strippoli, avvocata patrocinante in Cassazione; l’assessora al VI Muncipio di Roma, Flavia Cerquoni; Eloisa Fanuli, agenzia di stampa Dire. È invitato il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso. In platea saranno presenti avvocati, professionisti del settore e rappresentanti di associazioni impegnate per mamme e bambini.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it