Blanco ha un incidente e rimanda i live: dovrà stare a riposo

(Crediti foto: Roberto Graziano Moro)

ROMA – “Ciao belli, purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo (ora sto bene)”. Così Blanco annuncia su Instagram lo stop temporaneo dei suoi concerti. Il cantautore non racconta ulteriori dettagli ma pubblica un video registrato in ospedale. “La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno – scrive – vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute. Per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno. Spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla data in cui lo sposteremo”.

Blanco dovrà disertare anche Tim Summer Hits – la manifestazione in partenza da Roma nelle date del 23, 24 e 25 giugno con la conduzione di Stefano De Martino e Andrea Delogu – e la festa di Radio Deejay (in programma a Parco Sempione a Milano il 25 e il 26 giugno). Nei commenti i messaggi di pronta guarigione dei colleghi: da Tedua ai Pinguini Tattici Nucleari, Shade, Nek, Geolier, Eugenio in Via Di Gioia e Gemello. Tutti concordi nello scrivere: “Rimettiti presto”.

