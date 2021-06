La ricerca sulle Piccole Scuole al seminario del progetto SIBaTer

ROMA – Nell’ambito del Progetto SIBaTer «Supporto istituzionale all’attuazione della Banca delle Terre», venerdì 25 giugno si svolge online il seminario “Il valore dell’istruzione nei progetti integrati di sviluppo delle aree rurali e interne”, una discussione tra esperti su capitale sociale, educazione e istruzione.

L’evento è anche un’occasione per focalizzare l’attenzione su alcuni temi approfonditi nella pubblicazione “Comunità di memoria, comunità di futuro. Il valore della piccola scuola” edita Carocci e realizzata dal gruppo di ricerca Indire nell’ambito del progetto “Piccole Scuole” – Programma Operativo Nazionale plurifondo (2014IT05M2OP001) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (Codice progetto: 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1).

Nel volume il tema viene affrontato dal punto di vista delle piccole scuole perlopiù disseminate nelle aree interne, rurali e montane e dimostra come questo tipo di istituzioni siano una costante nel panorama italiano e una dimensione tutt’altro che marginale, soprattutto se consideriamo il fatto che sono frequentate da circa un quarto della popolazione studentesca italiana. Scuole in grado di intercettare traiettorie di innovazione educativa così come promosso dal Movimento delle Piccole scuole . Queste scuole sono veri e propri presidi educativi e culturali, attorno cui si attivano comunità e alleanze indispensabili a garantire la sopravvivenza di territori molto spesso “left behind“ che grazie al Progetto SIBaTer hanno trovato un’occasione per ripensare il proprio futuro ripartendo dalla terra.

PROGRAMMA

Introduce Francesco Monaco – Project manager SIBaTer

Modera Giuseppina Rita Jose Mangione – INDIRE

Tavola rotonda

Ettore Acerra – USR Regione Liguria

Alfredo Barillari – Sindaco di Serra San Bruno (VV)

Anna Tancredi – INDIRE

Paolo Landri – CNR – IRPPS

COME PARTECIPARE

La partecipazione al webinar è gratuita ed è necessario compilare il form di iscrizione disponibile qui: ISCRIVITI

Il webinar si svolge sulla piattaforme Adobe Connect e agli utenti è richiesto di partecipare con un browser moderno (windows Edge, Safari o Chrome) o con la nuova applicazione, scaricabile al seguente link per Windows e Mac: https://helpx.adobe.com/it/adobe-connect/connect-downloads-updates.html#Application.





