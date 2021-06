Tg Lazio, edizione del 21 giugno 2021

VACCINO, IL LAZIO TOCCA QUOTA 4,7 MILIONI DI DOSI SOMMINISTRATE

Il Lazio si avvia a centrare l’obiettivo delle 5 milioni di vaccinazioni. “Oggi verrà raggiunto il traguardo di 4,7 milioni di dosi di vaccino somministrate e saranno superate 1,7 milioni di seconde dosi”, ha comunicato l’Unità di crisi della Regione Lazio. Nell’ultima settimana sul territorio regionale sono state somministrate 11,9 dosi al giorno ogni 1.000 abitanti a fronte di una media nazionale di 9,9 dosi. Intanto, sul fronte della lotta al virus è tornato Covid Free l’ospedale San Filippo Neri, dove è stata chiusa la terapia intensiva.

ROMA, PD FA IL PIENO ALLE PRIMARIE: VINCE GUALTIERI CON IL 60%

Il Pd ha fatto il pieno alle primarie del centrosinistra per scegliere il candidato sindaco di Roma e i candidati presidente dei 13 Municipi per i quali si è deciso di fare scegliere i cittadini. I dati ufficiali hanno sancito la partecipazione di oltre 48mila romani e la vittoria di Roberto Gualtieri per la corsa al Campidoglio, con oltre il 60% dei voti. Sono di marca dem anche i vincitori delle primarie municipali. Tre le donne, Lorenza Bonaccorsi al I, Titi Di Salvo al IX e Sabrina Giuseppetti al XIII. Al fotofinish il successo in VII Municipio di Francesco Laddaga su Carlo Mazzei, segretario del circolo Pd del quartiere San Giovanni.

L’ESTATE NEI PARCHI DEL LAZIO: OLTRE 1.000 EVENTI GRATIS

Dalla celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri alle visite guidate e alle iniziative dedicate a sport, enogastronomia, educazione ambientale, teatro, musica e mostre. Sono più di mille gli eventi estivi gratuiti fino a settembre nelle aree naturali protette di tutto il Lazio. “La cosa più bella di questa estate delle meraviglie è il simbolo del ritorno alla vita in sicurezza- ha detto il governatore Nicola Zingaretti presentando il calendario degli eventi- Ora è possibile uscire di casa e indichiamo una bella opportunità di valorizzazione del territorio”.

ROMA, QUENTIN TARANTINO E TIM BURTON A PROSSIMA FESTA CINEMA

Quentin Tarantino e Tim Burton parteciperanno alla prossima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 14 al 24 ottobre all’Auditorium Parco Della Musica, dove i due registi riceveranno il premio alla carriera e incontreranno il pubblico. “C’è stato un momento della mia vita in cui guardavo qualsiasi film italiano e ho dedicato gli anni migliori della mia carriera a realizzare la mia versione di questi film- ha detto Tarantino- Ricevere questo premio sarà fantastico”. Un entusiasmo condiviso anche da Tim Burton: “Amo Roma, una città che ti fa sentire protagonista del tuo stesso film- ha commentato il regista californiano- Sarà molto emozionante ritirare il premio”.