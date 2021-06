All’IC Postiglione di Raiano arte, ascolto e giornalismo per promuovere il benessere

L’AQUILA – Hanno colorato, costruito barchette di carta, imparato giochi di equilibrio, parlato di stati d’animo legati al periodo in pandemia ma anche sperimentato la scrittura di un articolo o la produzione di un video con il cellulare. Tutto questo è stato per gli alunni e le alunne dell’istituto comprensivo ‘Postiglione’ di Raiano il progetto ‘Prevenzione del disagio e promozione del benessere’ promosso in collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia di Roma, la Fondazione Mite e l’agenzia di stampa Dire e diregiovani.it.

Dall’infanzia alla secondaria di primo grado, il percorso ha messo a disposizione della scuola video-tutorial creativi per i più piccoli, corsi di formazione online per docenti sulla gestione dell’ansia in situazioni di emergenza, sportelli di ascolto gestiti da esperti in problematiche dell’età evolutiva per tutta la comunità scolastica e laboratori di giornalismo con diregiovani.it che hanno portato alla produzione di articoli per ‘La scuola fa notizia‘, il portale di giornalismo studentesco dell’agenzia di stampa Dire.

“Il sorriso dei bambini e l’entusiasmo dei ragazzi hanno diluito l’amaro in bocca lasciato da questo disastro sociale” è il commento della scuola.

L’esperienza è raccontata in un video realizzato dall’istituto mentre la loro produzione giornalistica è consultabile a questo link lascuolafanotizia.it/author/raianoscuola/.