De Magistris: “Per me stop alle mascherine all’aperto anche da oggi, sono inutili”

NAPOLI – “Sono assolutamente favorevole già da oggi a togliere le mascherine all’aperto perché credo che in questo momento è veramente inutile, se non controproducente per altre patologie”. Così Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, a L’aria che tira su La7. Per l’ex Pm, che viene interpellato anche in merito all’annuncio del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di voler prorogare l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, sul tema deve “decidere il governo. La pandemia è mondiale, la Corte costituzionale – ricorda – ha precisato che la materia è del governo”.

