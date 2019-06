Domenica al BoaBay di Rimini torna il Boathlon

Per i primi tre che saliranno sul podio, oltre alla classica coppa, sono previsti anche altri premi: un abbonamento per l’ingresso al parco e per un lettino per l’intera stagione estiva (1° classificato), cinque ingressi al parco e tesserino del valore di 100 euro per i servizi spiaggia (2° classificato), due ingressi al parco più tesserino del valore di 50 euro per i servizi spiaggia. Inoltre, BoaBay omaggia i primi cinque uomini e le prime cinque donne classificate con un Voyager Cellularline Waterproof.

La competizione è aperta a tutti coloro che hanno più di 16 anni. E’ possibile iscriversi alla Boathlon Monster Competition sia online che la mattina stessa della competizione presentandosi entro le ore 8.30 presso il gazebo del Bagno 55. Per tutti gli aspiranti campioni c’è in omaggio un welcome kit e una borraccia firmata Arena.