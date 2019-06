VIDEO | Farmacisti ospedalieri, a Torino il corso Hta

TORINO – Si è tenuto a Torino il corso “Pratiche di Health technology assessment per il farmacista ospedaliero“, un evento di formazione organizzato dal Laboratorio Hta della Sifo, Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie, con il coordinamento scientifico di Francesco Cattel, segretario nazionale della Società. Erano presenti farmacisti ospedalieri da tutta Italia, riuniti per acquisire strumenti tecnici e professionali in grado di supportarli nella valutazione delle tecnologie per la salute durante tutto il ciclo di vita del device, assicurando così competenze per adottare decisioni di investimento e gestione. Il corso ha visto tra gli altri gli interventi di sistema di Amerigo Cicchetti (Università Cattolica ed Altems, di Francesco Saverio Mennini (Università di Tor Vergata, presidente eletto Sitha) e di Davide Croce (Università Liuc), che hanno delineato il cammino svolto dall’Hta nel nostro Paese.

L’Hta è l’unica risposta strutturale in grado di garantire innovazione e sostenibilità al Servizio sanitario nazionale assicurando, allo stesso tempo, equo accesso alle tecnologie sanitarie di valore per i cittadini e pazienti, hanno puntualizzato Cicchetti e Mennini, ricordando che tra le sfide che l’health technology assessment si trova oggi a vivere la principale rimane probabilmente quella della sua diffusione omogenea (e non a macchia di leopardo) su tutto il territorio nazionale, in corretta applicazione del lavoro che sta svolgendo la Cabina di Regia del Programma Nazionale Hta.