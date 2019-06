Salvini: “Flat tax di 15 miliardi, Bruxelles non ce lo impedirà”

ROMA – “La flat tax sarà di almeno 10 miliardi, al ribasso. Direi 15 miliardi, i soldi ci sono. Non permetteremo che da Bruxelles qualcuno impedisca la crescita del paese”. Lo dice Matteo Salvini lasciando la Gdf.

CONTE: QUANTO PRIMA AL TAVOLO PER LA RIFORMA FISCALE

“Non ho avuto il tempo di leggere le interviste sulla stampa italiana, pero’ per quanto riguarda giù le tasse e la riforma fiscale lo diciamo tutti i giorni: abbiamo anche concordato un tavolo istituzionale per lavorare alla riforma delle tasse. Ci metteremo attorno ad un tavolo quanto prima e lavoreremo alla riforma delle tasse”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte da Bruxelles risponde a Matteo Salvini che in un colloquio con il Corriere della Sera minaccia di lasciare il governo se non si riuscisse a realizzare una significativa riforma fiscale.