Ue, Conte: “Situazione difficile, ma confido di poter evitare la procedura di infrazione”

ROMA – Il presidente del consiglio Giuseppe Conte non nasconde le difficolta’ nel tentativo di evitare all’Italia la procedura di infrazione.

“La situazione è difficile. Dobbiamo riuscire ad evitarla. Ho già dimostrato di esser un tipo molto determinato, anche proprio con le procedure di infrazione e continuerò a dimostrarlo, confido davvero di poterla evitare, è una situazione difficile ma confido nel fair play di tutti quelli che si siedono attorno a un tavolo e quindi confido nella soluzione positiva”, dice Conte arrivando alla seconda giornata del Consiglio europeo.

A chi gli chiede se ci sara’ una soluzione punitiva per l’Italia, Conte risponde: “Assolutamente no. Qui non c’è nessuno da punire, qui c’è da rispettare tutti coloro che si siedono attorno a un tavolo. Il premier ha ricordato che i lavori sono continuati “fino alle 4 del mattino. Ci sono stati vertici informali con Merkel, con Macron, con il premier del Lussemburgo Bettel. Si lavora anche nelle sedi piu’ informali per cercare di trovare una soluzione per quanto riguarda le procedure e le nomine dei vertici. Continueremo a lavorarci anche al vertice del G20 Osaka e formalmente ci troveremo il 30 alle ore 18 qui a Bruxelles per il prossimo Consiglio europeo. In questi scambi l’Italia ha un rilievo centrale anche se non sempre alcuni italiani se ne rendono conto”.