FOTO | VIDEO | Il giorno di Papa Francesco a Napoli

NAPOLI – Papa Francesco è arrivato a Napoli in elicottero atterrando alle 8,35 al parco Virgiliano. Il Papa si è poi diretto in auto privata verso la pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale in via Petrarca dove concluderà il convegno ‘La teologia dopo Veritas Gaudium nel contesto del Mediterraneo’.

Nel corso dell’incontro, ospitato nella sezione San Luigi in via Petrarca, sarà presentato anche il documento sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, firmato dal Santo Padre e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahamad al-Tayyib ad Abu Dhabi lo scorso 4 febbraio.

Al termine dell’incontro, Papa Francesco lascerà la facoltà teologica dopo il pranzo e atterrerà all’eliporto del Vaticano alle 16. E’ la seconda volta che Francesco visita Napoli dopo la tappa del 21 marzo 2015, giornata che il Santo Padre volle iniziare dal quartiere di Scampia. Il convegno fa parte di una serie di iniziative che la sezione san Luigi della pontifica facoltà promuove dal 2016.

Arrivato alla facoltà teologica dell’Italia meridionale, nella sezione San Luigi di Napoli, Papa Francesco si è intrattenuto per alcuni minuti a parlare con l’arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe ed è stato accolto dalle istituzioni locali dopo aver salutato il pubblico presente. Prima di salire sul palco allestito nel cortile della facoltà, il pontefice ha stretto la mano al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e al prefetto di Napoli, Carmela Pagano. Il Papa ha rivolto al primo cittadino gli auguri per la ricorrenza, oggi, di San Luigi. Nel cortile della pontificia facoltà sono presenti anche i rettori degli atenei campani.

DE MAGISTRIS: IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO UNISCE LAICI E CATTOLICI

“Il messaggio forte saranno le parole del Papa. La sua scelta di venire qui, in questa facoltà che mette in campo convegni che vanno nella direzione dell’incontro tra culture e nella costruzione di un nuovo umanesimo, ci riempie di orgoglio. Il suo messaggio unisce laici e cattolici e Napoli è schierata perché non sarà mai complice e connivente di quello che sta accadendo nel Mar Mediterraneo”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando nella pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale’.

L’ex Pm ha detto che la città di Napoli “è in linea con le parole del Papa perché il nostro obiettivo è costruire ponti affinché i popoli si possano unire e incontrare nelle loro differenze, per salvare il pianeta e quindi anche il mar Mediterraneo, senza consentire che prevalga la comunità del rancore che vuole mettere gli uni contro gli altri”. Il sindaco ha definito una “bella coincidenza” la visita del Papa nel giorno in cui la nave Open Arms si trova ancora nel porto di Napoli. “Sono cose differenti ma che al contempo uniscono. Non si tratta di un tema politico – ha aggiunto de Magistris – ma si tratta di scegliere tra il bene e il male, di restare umani o scivolare nell’indifferenza più totale e nel rancore che può diventare violenza e odio”.