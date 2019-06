Pochi scossoni questa settimana in classifica. Il libro più venduto continua ad essere ‘Il cuoco dell’Alcyon’ di Andrea Camilleri, la nuova indagine del commissario Montalbano. Sale al terzo posto ‘Roma’, il diario dei giorni che Walter Veltroni ha vissuto da sindaco. Il libro è il resoconto di una lunga esperienza di governo in cui la Capitale cresceva, in Pil e occupazione, tre volte più del resto del Paese. Tra le novità il nuovo romanzo di Gleen Cooper, uno degli scrittori più amati dai lettori italiani, quello di Lucinda Riley, che gira intorno all’amore, e il giallo di Petros Markaris con protagonista il mitico commissario Charistos. L’arrivo dei compiti per le vacanze degli studenti ha fatto sì che nelle prime venti posizioni ci siano dei classici come ‘Il sentiero dei nidi di ragno’ di Italo Calvino, ‘1984’ di George Orwell e ‘Il Giovane Holden’ di Salinger.