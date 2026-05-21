giovedì 21 Maggio 2026

Minacce a Meloni sui social, condanna a tre mesi. Aveva scritto: “Ti voglio sul patibolo a testa in giù”

I post minacciosi, due, erano stati scritti in epoca Covid, durante le restrizioni: allora Meloni era parlamentare, non ancora premier

Data pubblicazione: 21-5-2026 ore 23:06Ultimo aggiornamento: 21-5-2026 ore 23:09

ROMA – “Giorgia ti voglio 4ppes4 a testa in giù a sgocciolare per bene insieme all’amico tuo”. Un messaggio brutto e minaccioso, anche se era ‘solo’ un commento su Facebook, costato a un uomo di 31 anni di Roma una condanna a tre mesi per il reato di minaccia a aggravata. Così il Tribunale di Roma ha deciso di sanzionare le minacce che quest’uomo, sei anni fa, aveva espresso nei confronti di Giorgia Meloni, allora non ancora premier ma parlamentare di Fratelli d’Italia.

I post minacciosi erano stati due ed era stati pubblicati nel marzo del 2020, in piena epoca Covid. Il 31enne aveva scritto, in un post: “Sapete cosa velocizzerebbe questo tempo di quarantena? Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Viktor Orban tutt’e tre sullo stesso patibolo” si leggeva in un post. E poi, in un altro messaggio, evocava l’immagine di Giorgia Meloni “4ppes4 a testa in giù a sgocciolare per bene insieme all’amico tuo”. La premier si era costituita parte civile nel procedimento.

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