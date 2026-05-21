giovedì 21 Maggio 2026

Superpippo diventa Pippo Baudo, l’omaggio di Topolino al conduttore tv

La speciale versione del fumetto viene lanciata in occasione di Etna Comics la fiera che si terrà a Catania al 30 maggio al 2 giugno

di Salvo CataldoData pubblicazione: 21-5-2026 ore 20:02Ultimo aggiornamento: 21-5-2026 ore 20:50

PALERMO – Topolino Magazine dedica a Etna Comics 2026 la copertina variant celebrativa in edizione limitata del numero 3679, disegnata dall’artista Disney Ivan Bigarella (con i colori di Andrea Cagol), che con un ‘Superpippo’ televisivo in due versioni diverse, in copertina e sovracopertina, omaggia il conduttore televisivo Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto del 2025, ispirandosi al manifesto realizzato da Giorgio Carpinteri per la 14esima edizione del festival di cultura pop.

Dal 30 maggio al 2 giugno sarà possibile trovarla in esclusiva allo stand di Panini Comics, al centro fieristico ‘Le Ciminiere’ di Catania, mentre dal 3 giugno sarà disponibile nelle fumetterie e sul sito panini.it.

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