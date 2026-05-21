Superpippo diventa Pippo Baudo, l’omaggio di Topolino al conduttore tv

PALERMO – Topolino Magazine dedica a Etna Comics 2026 la copertina variant celebrativa in edizione limitata del numero 3679, disegnata dall’artista Disney Ivan Bigarella (con i colori di Andrea Cagol), che con un ‘Superpippo’ televisivo in due versioni diverse, in copertina e sovracopertina, omaggia il conduttore televisivo Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto del 2025, ispirandosi al manifesto realizzato da Giorgio Carpinteri per la 14esima edizione del festival di cultura pop.

Dal 30 maggio al 2 giugno sarà possibile trovarla in esclusiva allo stand di Panini Comics, al centro fieristico ‘Le Ciminiere’ di Catania, mentre dal 3 giugno sarà disponibile nelle fumetterie e sul sito panini.it.

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