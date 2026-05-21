Garlasco, Stefania Cappa denuncia per diffamazione l’avvocato di Alberto Stasi e l’inviato delle Iene

BOLOGNA – Stefania Cappa ha denunciato l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, l’inviato delle Iene Alessandro Di Giuseppe e l’ex maresciallo dei Carabinieri Francesco Marchetto. La notizia è stata diffusa da Il Giornale. Le denunce presentate da Stefania Cappa sono relative a dichiarazioni rilasciate negli ultimi mesi, dopo la riaperture delle indagini sul caso di Garlasco, che avrebbero danneggiato la reputazione di Stefania Cappa. In particolare, della cugina di Chiara Poggi (che all’epoca del delitto era una ventenne) si è parlato a proposito del fantomatico super testimone, intervistato dalle Iene, che ha tirato fuori un vecchio episodio, sostenendo di aver visto Stefania Cappa trasportare una borsa contenente oggetti pesanti, forse attrezzi?, portandoli a casa della nonna, che abitava di fianco al canale di Tromello (canale che è stato dragato, a maggio 2025, alla ricerca dell’arma per uccidere Chiara Poggi).

La denuncia ipotizza i reati di diffamazione aggravata, associazione per delinquere finalizzata all’istigazione alla diffamazione e frode processuale-depistaggio. Come ha spiegato al Giornale l’avvocato Antonio Marino che assiste la famiglia Cappa assieme ai legali Gabriele Casartelli e Valeria Mettica, a supporto della denuncia ci sono anche le risultanze di un’attività di investigazione svolta da una società investigativa privata.

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LE QUERELE CONTRO GIORNALISTI E YOUTUBER

Oltre a questa specifica denuncia di Stefania Cappa, la famiglia Cappa avrebbe presentato nei mesi scorsi decine di querele nei confronti di giornalisti, blogger, youtuber accusati di aver violato i doveri professionali e/o deontologici e di aver preso parte ad una “martellante campagna denigratoria” nei confronti delle sorelle Cappa e di tutta la famiglia. Dice l’avvocato: “A partire dal febbraio 2025, quando sono ricominciate le indagini sul delitto di Garlasco, abbiamo assistito a una incredibile quantità di dichiarazioni, insinuazioni, suggestioni relative alla presenza sulla scena del crimine diretta o indiretta delle sorelle Cappa”. Le sorelle Cappa, mai indagate nel procedimento, sono state effettivamente citate più e più volte, soprattutto nel primissimo periodo di riapertura delle indagini, per una serie di suggestioni a proposito di un possibile coinvolgimento nel delitto, o anche solo come persone a conoscenza di elementi importanti. Da un lato perchè sono tornate a circolare le parole di Marco Muschitta, operaio che disse di aver visto Stefania Cappa la mattina del delitto in bici vicino a casa Poggi ma poi ritrattò, quindi la cosa venne ‘cassata’ nelle prime indagini, dall’altro per questo ‘super testimone’ sponsorizzato dalle Iene che ha dato voce alla storia della borsa pesante legata al canale di Tromello. Si è parlato molto, anche, dei tanti messaggi vocali inviati da Paola Cappa, sorella di Stefania, ad un amico di Milano, Francesco Chiesa Soprani, in cui la donna faceva tanti riferimenti al delitto e ad alcune circostanze. Gli audio sono stati poi acquisiti successivamente dalla Procura.

Il dato “incredibile- secondo l’avvocato Marino- è che nonostante una manifesta estraneità dei membri della famiglia Cappa, rispetto ad ogni possibile profilo di coinvolgimento (parlo sia delle sorelle nonché della madre, nonché ancora di più del padre a più riprese qualificato come potente manovratore in grado di influenzare l’andamento e la direzione dell’indagini), sia stato alimentato con sistematica ricorrenza un quadro di sospetto assolutamente infondato, addirittura in contrasto con le già raccolte evidenze documentali e dichiarative”. Stefania e Paola Cappa sono state ascoltate dagli inquirenti il 5 maggio scorso, alla vigilia dell’interrogatorio di Andrea Sempio (che si è avvalso della facoltà di non rispondere) come persone informate sui fatti. È stato chiesto loro a proposito dell’allora compagnia di Garlasco e di conoscenze e rapporti tra Chiara Poggi e Sempio, oltre che della questione dei video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi.