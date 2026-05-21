A Napoli l’America’s Cup arriverà prima del previsto

ROMA – “L’Italia raddoppia. La seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38th America’s Cup (la competizione di selezione dell’America’s Cup) si svolgerà nella splendida cornice di Napoli dal 24 al 27 settembre”. L’annuncio è del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

“La città partenopea si prepara, così, a una prima prova generale nel suo affascinante specchio d’acqua, un battesimo che ha tanti significati, che dà il senso della collaborazione tra le Istituzioni e della rinascita di un luogo, Bagnoli, che da oltre trent’anni è rimasto abbandonato a sé stesso. È anche il senso della bellezza dei luoghi che ci accolgono, di un destino annunciato perché non potevamo non rimanere in Italia. La predisposizione della città, delle sue istituzioni, a far apprezzare non solo quello che il mare offre, ma anche quello che questo evento rappresenta, sostanzia ciò che inizialmente era un sogno, un’idea, che poi è diventato un progetto nel quale il Governo ha investito con la consapevolezza di generare valore, sviluppo, attrattività, investimenti, turismo, socialità e nuove opportunità per tutti, a partire dai giovani. America’s Cup ha attraversato i secoli consolidando il suo valore universale e Napoli è, dopo Cagliari, tappa di un percorso iniziato poco più di un anno fa con l’assegnazione dell’organizzazione, che sta procedendo con concretezza e puntualità, giorno dopo giorno, mantenendo la rotta nel percorso di avvicinamento a quello che sarà nel 2027 l’evento velico più importante al mondo”, conclude Abodi.